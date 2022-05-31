الاتفاق يُتوّج بطلاً لكأس الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات

محمد بن مسعود - الدمام - توّج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم نزيه النصر اليوم، فريق الاتفاق بكأس الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات 2021-2022.

وحقق الاتفاق اللقب بفوزه على نظيره القادسية بنتيجة 5-2 في المباراة التي جرت بينهما اليوم على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف.

وسجل للاتفاق كل من ناصر الحارثي وأسامة باعبدالله “هدفين” ومشاري العبيد ومحمد الخماس، فيما سجل للقادسية عبدالإله العتيبي وخالد عبدالحليم.