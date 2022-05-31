محمد بن مسعود - الدمام - أمير سعودي بارز يعلن الحرب ضد الحسناء رهف القحطاني بعد ان اثارت غضبه بعمل فاضح ( فيديو صادم )

شن الأمير السعودي خالد بن عبدالله بن فهد آل سعود هجوم صاعق ضد مشاهير السوشال ميديا بالمملكة، وذلك بعد ظهور الفاشينيستا ونجمة سناب شات السعودية، رهف القحطاني، بملابس جرئية على شواطئ المالديف.

وقال الأمير خالد آل سـعـود في تغريدة عبر تويتر: “بات التصدي لـ #مشاهير_الفلس أمرًا واجبًا بل وحتميًا على الجميع قبل أي وقتٍ مضى ، بمُجرد فقط ” إلغاء مُتابعتهم ” سيُصبحون ” صفراً على الشمال ” ، لا قدر لهم ولا قيمة .. الأمر سهل وبسيط جداً ، فماذا ننتظر ؟!! “

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وكتب في تغريدة أخرى “ينتقدون تصرفات #مشاهير_الفلس ، وفي ذات الوقت يُتابعون بحرصٍ شديد كُل صغيرةٍ وكبيرةٍ في تنقلاتهم .. أنتم – مع مزيد الأسف الشديد – من جعلتم لهم قدرًا ووزنًا وقيمةً ، وبالتالي أنتم مسؤولين عن ذلك ” القرف ” الذي نراه منهم ،،، “.