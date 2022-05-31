«حتى لا يستغلك مديرك بعمل إضافي».. إليك نصائح عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للموارد البشرية (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد

قال بدر العنزي، عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للموارد البشرية، اليوم، إن على الموظف أن يضع حدودا في التعامل مع مدير شركته.

وأضاف في تصريحات لـ برنامج “ياهلا” المعروض عبر “قناة روتانا” أن المواطن المقيم يأخذ حقه بحرفية، لكن المواطن السعودي وخصوصا الشباب الذين بدأوا في سوق العمل مؤخرا لا يضعون حدودا في التعامل.

وشدد على ضرورة أن يفصل الموظف عمله عن حياته الشخصية، ويوفر وقتا لأسرته، كما أنه مطالب أن يبذل قصارى جهده طوال الـ 8 ساعات في مقر عمله، حتى يثبت ولائه للشركة.

وبين أنه الموظف إذ تعرض لاضطهاد من قبل مديره، فعليه أن يرفع دعوى ضده، وهذا أمر كفله القانون.