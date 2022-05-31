محمد بن مسعود - الدمام - سعودي ينفجر باكيا بسبب ما فعلته به حسناء عربية .. لن تصدق ماهي جنسية الحسناء وماذا فعلت به

في واقعة حظيت بإهتمام اعلام في السعودية اثر تعرض مواطن سعودي للخيانة من زوجته المغربية الي سافر إليها من للملكة وتزوجها وأغدق عليها الأموال, وذلك بعدما طلق زوجتين لأجلها.

وذكر الملواطن السعودي الذي يدعى “سعد” في حديثه مع إذاعة “إم بي سي إف إم” تفاصيل قصته المأساوية. مبيئًا أنه يتجاوز ال40 من عمرة وأحب امرأة من خارج السعودية.

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طلق آم أولاده

وأوضح “سعد” أن طلق زوجتين -من الجنسية السعودية- ولديه أبناء من الاثنين. وسافر من أجل الارتباط بها في للغرب, إلا أن نهايته معها ليست سعيدة وأكد المواطن السعودي أنه شاهد زوجته الثالثة الغربية وهي تخونه – دون أن يوضح طبيعة الخيانة الني يرجح أنها جنسية-, ولم يستطع أن يفصح عن ذلك أو يخبرها.

مسحور ولا يريد الطلاق

وأشار السعودي إلى أنه قد يكون مسحور بسبب عدم قدرته على الاستغناء عن زوجته المغربية الني خانته في الوقت نفسه لا يستطيع إحضارها إلى المملكة بسبب عدم حصوله على تصريج زواج.

وختم “سعد” حديثه بالتأكيد على أنه نادم بسبب تطليقه زوجتين ولديه أبناء وفي الوقت نفسه لا يستطيع التخلي عن زوجته المغربية التي يحبها لينتهي الحديث هو يبكي مع المذيع.