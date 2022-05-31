إنجاز 70% من تطوير سوق القارة الشعبي

وأوضح الملا لـ«دوت الخليج»، أن المشروع التطويري للسوق، يقع على مساحة 36 ألف متر مربع، يتضمن إنشاء الممرات المظللة، وساحة للفعاليات والمناسبات بمساحة 3400 متر مسطح، ومظلات للباعة وغطاء نباتي، إضافة إلى تخصيص مضمار للمشاة بمحاذاة السوق، ومواقع لعربات بيع الأطعمة «فود ترك»، ومواقع للأسر المنتجة، وتهيئة موقع السوق لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، ويأتي ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري، ومعالجة وضع الباعة المُتنقلين في الحاضرة وفقاً لـ11 مستهدفاً. مستهدفات للتطوير تهيئة الموقع عمرانياً.
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