إنجاز 70% من تطوير سوق القارة الشعبي

كشف أمين الأحساء المهندس عصام الملا لـ«دوت الخليج»، إنجاز ما نسبته 70% من مشروع تطوير سوق الأحد الشعبي في بلدة القارة التابعة للأحساء، وذلك امتداداً لخطط الأمانة في إعادة صياغة الأسواق الشعبية «الأسبوعية»، وتنظيمها بصورة أمثل مع الحفاظ على الهوية الشعبية والتراثية لها، ومعالجة الانتشار العشوائي للباعة، وتنظيم الأسواق وفق أحدث المعايير ذات الطابع الشعبي والتراثي والتناسق العمراني.

وأوضح الملا لـ«دوت الخليج»، أن المشروع التطويري للسوق، يقع على مساحة 36 ألف متر مربع، يتضمن إنشاء الممرات المظللة، وساحة للفعاليات والمناسبات بمساحة 3400 متر مسطح، ومظلات للباعة وغطاء نباتي، إضافة إلى تخصيص مضمار للمشاة بمحاذاة السوق، ومواقع لعربات بيع الأطعمة «فود ترك»، ومواقع للأسر المنتجة، وتهيئة موقع السوق لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، ويأتي ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري، ومعالجة وضع الباعة المُتنقلين في الحاضرة وفقاً لـ11 مستهدفاً. مستهدفات للتطوير تهيئة الموقع عمرانياً.