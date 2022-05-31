استكمال السياج الحامي لطريق المدينة المنورة حائل

أوصى اجتماع السلامة المرورية الثاني للعام المالي 2022 لمحافظة الحناكية بالسعي الحثيث لاستكمال السياج الحامي لطريق المدينة المنورة – حائل والذي تم تدشينه مؤخرا، وذلك حرصا على سلامة عابريه حيث كانت إحدى التوصيات الخاصة باجتماع لجان السلامة المرورية.

رصد آلي

وكان طريق المدينة المنورة الذي يربط منطقة حائل افتتح مؤخرا من دون سياج حديدي ما ترك مشكلة في عبور بعض الحيوانات السائبة ووقوع بعض الحوادث.

وخلص اجتماع السلامة المرورية لمحافظة الحناكية 100كلم شمال المدينة المنورة عن عدد من التوصيات المتمثلة في استكمال السياج الحامي لطريق المدينة وحائل وتفعيل كافة أجهزة الرصد الآلي بالمحافظة والعمل على تحسين هيكلة الطرق الرئيسية بالمحافظة والمراكز التابعة لها ودراسة إيجاد مدرسة لتعليم القيادة النسائية بالمحافظة مع تفعيل منع مرور الشاحنات على الطرق الرئيسية خلال فترة الذروة المحددة من الجهات ذات العلاقة.

وترأس الاجتماع محافظ الحناكية مبارك المورقي والذي استعرض الاجتماع جدول الأعمال.

مشاريع تنموية

كانت وزارة النقل دشنت منتصف شعبان 1442 طريق المدينة – حائل المزدوج المباشر البالغ طوله 414 كيلومترًا والممتد من الطريق الدائري بالمدينة المنورة حتى طريق القصيم/حائل/الجوف السريع. وأكدت الوزارة أن هذه المشاريع التنموية، تأتي ضمن سلسلة مشاريع لخدمة المنطقتين، مؤكدة أن هذا الطريق يعد أحد أهم المحاور الرئيسية لربط مناطق المملكة ببعضها، حيث تولي الوزارة اهتمامًا بالغًا في ربط كافة مناطق المملكة للتوسع في شبكة الطرق وخدمة كافة سكان المملكة وزوارها والارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، ويربط الطريق منطقة حائل والمنطقة الشمالية مباشرة بالمشاعر المقدسة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، كما يعزز خدمات النقل البري بين المنطقتين ويعزز السلامة على الطرق، إضافة إلى أنه يربط المناطق النائية والريفية بالمدن والمحافظات، مما يسهم في الدفع بعجلة التنمية الوطنية ويعزز الاقتصاد المحلي، وذلك ضمن خطط الوزارة لتوسيع شبكة الطرق والارتقاء بالبنية التحتية لها في كافة مناطق المملكة.