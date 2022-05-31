821 موقوفا في قضايا فساد خلال 6 أشهر

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عددا من القضايا الجنائية والإدارية خلال الأشهر الستة الماضية من العام الجاري 1443، إذ قامت بـ27354 جولة رقابية ، و2427 تحقيقا، وأوقفت821 متهما، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.

وتعد أبرز جرائم الفساد المالي والإداري هي: الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال واختلاس المال العام وإساءة استخدام السلطة والتزوير.

وتشمل الجهات: وزارة الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وتعنى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالعمل على حماية النزاهة ومكافحة الفساد وجمع البيانات وإعداد الإحصاءات في الأجهزة المشمولة باختصاصات الهيئة، كما تعمل على تنسيق جهود القطاعين العام والخاص في التخطيط والمراقبة.

Asf

جمادي الأولى

الجولات الرقابية

5518

التحقيق

641

الموقوفون

233

جمادي الآخرة

الجولات الرقابية

4266

التحقيق

634

الموقوفون

234

رجب

الجولات الرقابية

5072

التحقيق

544

الموقوفون

143

شعبان

الجولات الرقابية

5279

التحقيق

258

الموقوفون

127

رمضان

الجولات الرقابية

3384

التحقيق

189

الموقوفون

43

شوال

الجولات الرقابية

3835

التحقيق

161

الموقوفون

41