821 موقوفا في قضايا فساد خلال 6 أشهر

وتعد أبرز جرائم الفساد المالي والإداري هي: الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال واختلاس المال العام وإساءة استخدام السلطة والتزوير.
وتشمل الجهات: وزارة الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وتعنى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالعمل على حماية النزاهة ومكافحة الفساد وجمع البيانات وإعداد الإحصاءات في الأجهزة المشمولة باختصاصات الهيئة، كما تعمل على تنسيق جهود القطاعين العام والخاص في التخطيط والمراقبة.
Asf
جمادي الأولى
الجولات الرقابية
5518
التحقيق
641
الموقوفون
233
جمادي الآخرة
الجولات الرقابية
4266
التحقيق
634
الموقوفون
234
رجب
الجولات الرقابية
5072
التحقيق
544
الموقوفون
143
شعبان
الجولات الرقابية
5279
التحقيق
258
الموقوفون
127
رمضان
الجولات الرقابية
3384
التحقيق
189
الموقوفون
43
شوال
الجولات الرقابية
3835
التحقيق
161
الموقوفون
41
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