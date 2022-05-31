ناجز يخدم 100 ألف مستفيد

كشفت وزارة العدل عن قيام مركز ناجز للخدمات العدلية تقديم خدماته لأكثر من 100 ألف مستفيد، بهدف حفظ وقت وجهد المستفيدين، وتقديم الخدمات بجودة عالية في ظل بيئة عمل احترافية تضمن موثوقية الإجراءات.

وأوضحت وزارة العدل أن مركز ناجز يقدم أكثر من 120 خدمة، مبينة أن إجمالي عمليات القضاء المنجزة بلغت نحو 25 ألف عملية، فيما بلغت عمليات التوثيق أكثر من 13 ألف عملية، و70 ألف عملية تنفيذ لقطاع الأعمال، فيما استفاد 500 محامٍ من باقة المحامي التي يقدمها المركز.

يذكر أن «ناجز» قدم مؤخرًا خدمات جديدة تمثلت في: إضافة وتغيير الممثل النظامي، والاستعلام عن طلبات التنفيذ للشركات، وخدمة منازعة التنفيذ، إضافة إلى خدمة توثيق وفرز وتجزئة العمليات العقارية للمساحات التي تزيد على 10 آلاف متر مربع. ويسهم المركز في رفع مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، محققًا أهداف وزارة العدل في برامج التحول الوطني لتعزيز التميز في الأداء الحكومي، للوصول إلى رؤية المملكة 2030، كما يقدم المركز خدماته في أوقات عمل مرنة صباحية ومسائية تيسيرًا على المستفيدين من خلال كفاءات متخصصة بخبرات شرعية وقانونية، وبالتعاون مع القطاع الخاص.