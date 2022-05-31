إنجاز 70% من تطوير سوق القارة الشعبي كشف أمين الأحساء المهندس عصام الملا لـ«دوت الخليج»، إنجاز ما نسبته 70% من مشروع تطوير سوق الأحد الشعبي في بلدة القارة التابعة للأحساء،... الأحساء: عدنان الغزال الأحساء: عدنان الغزال 01 ذو القعدة 1443 هـ 01 ذو القعدة 1443 هـ

استكمال السياج الحامي لطريق المدينة المنورة حائل أوصى اجتماع السلامة المرورية الثاني للعام المالي 2022 لمحافظة الحناكية بالسعي الحثيث لاستكمال السياج الحامي لطريق المدينة المنورة... المدينة المنورة: سعد الحربي المدينة المنورة: سعد الحربي 01 ذو القعدة 1443 هـ 01 ذو القعدة 1443 هـ

إرشاد السائلين بالمسجد الحرام تعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية على استقبال المعتمرين والمصلين... مكة المكرمة: دوت الخليج مكة المكرمة: دوت الخليج 01 ذو القعدة 1443 هـ 01 ذو القعدة 1443 هـ

خروج المانيكان من الأسطورة والتحريم إلى المعارض وقف زوار مهرجان الثقافات والشعوب الذي اختتم أخيرًا في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بشكل عادي وعفوي عند عدد من الجهات... المدينة المنورة: عبدالعزيز الحربي المدينة المنورة: عبدالعزيز الحربي 01 ذو القعدة 1443 هـ 01 ذو القعدة 1443 هـ

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