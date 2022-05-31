الارشيف / اخبار السعوديه

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إنجاز 70% من تطوير سوق القارة الشعبي

كشف أمين الأحساء المهندس عصام الملا لـ«دوت الخليج»، إنجاز ما نسبته 70% من مشروع تطوير سوق الأحد الشعبي في بلدة القارة التابعة للأحساء،...

5c8a3dbdcb.jpgالأحساء: عدنان الغزال
72c3902636.jpg01 ذو القعدة 1443 هـ

استكمال السياج الحامي لطريق المدينة المنورة حائل

أوصى اجتماع السلامة المرورية الثاني للعام المالي 2022 لمحافظة الحناكية بالسعي الحثيث لاستكمال السياج الحامي لطريق المدينة المنورة...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: سعد الحربي
icon-clock.png01 ذو القعدة 1443 هـ
وإرشاد

إرشاد السائلين بالمسجد الحرام

تعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية على استقبال المعتمرين والمصلين...

icon-byline.pngمكة المكرمة: دوت الخليج
icon-clock.png01 ذو القعدة 1443 هـ
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خروج المانيكان من الأسطورة والتحريم إلى المعارض

وقف زوار مهرجان الثقافات والشعوب الذي اختتم أخيرًا في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بشكل عادي وعفوي عند عدد من الجهات...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: عبدالعزيز الحربي
icon-clock.png01 ذو القعدة 1443 هـ

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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