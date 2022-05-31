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إنجاز 70% من تطوير سوق القارة الشعبي
كشف أمين الأحساء المهندس عصام الملا لـ«دوت الخليج»، إنجاز ما نسبته 70% من مشروع تطوير سوق الأحد الشعبي في بلدة القارة التابعة للأحساء،...
استكمال السياج الحامي لطريق المدينة المنورة حائل
أوصى اجتماع السلامة المرورية الثاني للعام المالي 2022 لمحافظة الحناكية بالسعي الحثيث لاستكمال السياج الحامي لطريق المدينة المنورة...
إرشاد السائلين بالمسجد الحرام
تعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية على استقبال المعتمرين والمصلين...
خروج المانيكان من الأسطورة والتحريم إلى المعارض
وقف زوار مهرجان الثقافات والشعوب الذي اختتم أخيرًا في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بشكل عادي وعفوي عند عدد من الجهات...
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