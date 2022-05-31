6 أطنان مواد غذائية تالفة

ضبطت أمانة منطقة القصيم خلال اليومين الماضيين 6 أطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في سوق المقاصيص بمدينة بريدة. جاء ذلك بعد جولة ميدانية مكثفة نفذتها بلدية الديرة الفرعية بمدينة بريدة لتطبيق الاشتراطات على المواد المعروضة للبيع، وتم مصادرة كامل الكمية المضبوطة وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.



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