تعاون لمكافحة التصحر

وقعت جامعة الملك فيصل، أمس، اتفاقية تعاون مع جمعية البيئة ومكافحة التصحر السعودية على هامش المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير، الذي يقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض حتى 31 من مايو 2022. ومثل الجامعة في التوقيع رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي ومثل الجمعية الأمير متعب بن فهد بن فيصل آل سعود رئيس مجلس إدارة جمعية البيئة ومكافحة التصحر. وتأتي الاتفاقية تأكيداً لدور الجامعة من واقع الخدمات التعليمية والبحثية والتدريبية وخدمة المجتمع في جميع المجالات والتخصصات والاهتمام بتنمية الموارد البشرية أكاديمياً ومهنياً، والتعاون مع الجهات المختصة والمعنية في مختلف المجالات، وحيث يتوفر في الجامعة العديد من الكليات والمراكز البحثية المتخصصة، التي يمكن أن تسهم بدورها في تنمية المجتمع والاهتمام بالبحث العلمي في مجال مكافحة التصحر، بما يحقق طموحات ورؤية المملكة الشابة 2030، التي تؤكد أهمية المحافظة على الموارد الطبيعية والبيئية، وغير ذلك من القطاعات ذات علاقة.



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