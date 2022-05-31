إزالة 3500 م3 أنقاضا

وتهدف الحملة إلى تحسين المشهد الحضري ورفع مستوى رضا المواطنين والمقيمين بالمحافظة عن النظافة بشكل عام وعلى تقديم الخدمات المختلفة للمحافظة على البيئة من خلال إزالة المخلفات التي أصبحت مشوهة للمظهر العام، إضافة إلى القضاء على مناطق القوارض ونواقل الأمراض.
وأكدت الأمانة استمرار حملاتها لتحسين المشهد الحضري إلى حين استكمال إزالة جميع مظاهر التلوث البصري بالمحافظة، وضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات حول الخدمات البلدية عبر مركز 940.
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