إزاحة الكثبان الرملية على مدار الساعة

وتستخدم الوزارة عدداً من الأدوات الخاصة بإزالة الكثبان الرملية وإيقاف زحف الرمال على الطرق، حيث تقوم عملية الإزالة بشكلٍ دوري.
ــــــــــــــــــــــــ سياج جانبي
كما قامت الوزارة بجهود كبيرة خلال الفترة الماضية لمنع زحف الرمال على الطرق وإزالة الكثبان الرملية، في سبيل الحفاظ على البيئة واستدامتها وتقليل آثار ظاهرة التصحّر، ومن ذلك إطلاق مبادرة «لنجعلها خضراء» بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، إذ جرت الأعمال بزراعة أربعة صفوف من الأشجار بمسافات بينية مناسبة، وإقامة سياج جانبي للحماية، وتزويد منطقة التشجير بشبكات للري، في خطوة تستهدف زراعة أكثر من 4 آلاف شجرة.
ــــــــــــــــ أحدث التقنيات
وتسهم هذه الجهود التي تقوم بها الوزارة في الحد من زحف الرمال، بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة والارتقاء بجودة الحياة في جميع مناطق المملكة، وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية ورؤية المملكة 2030، فيما تستهدف الإستراتيجية في طيّاتها تبني أحدث التقنيات التي تسهم في منع التلوث وتقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة، كما تهدف للصعود بالمملكة إلى المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر جودة الطرق، والحفاظ على ريادتها عالمياً في ترابط شبكاتها، وخفض معدل حالات الوفيات الناجمة عن الحوادث.
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