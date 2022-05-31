37 ألفا يؤدون اختبارات التقني

بدأت منشآت التدريب التقني بمحافظات منطقة مكة المكرمة، إجراء الامتحانات النهائية للفصل التدريبي الثاني للعام 1443، وسط استعدادات مكثفة في المنشآت التدريبية، حيث خُصّص الأسبوع الحالي للاختبارات العملية، فيما تنطلق الأسبوع المقبل الاختبارات النظرية.

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة مرعي بن سعد القرني، أن عدد المتدربين والمتدربات الذين انتظموا في الاختبارات النهائية بلغ 37249 متدرباً ومتدربة يمثلون 149 تخصصاً تقنياً ومهنياً في 27 منشأة تدريبية ما بين كليات تقنية واتصالات، ورقمية ومعاهد صناعية، مشيراً إلى أن هذه المنشآت تزخر بما يقارب من 1741 عضو هيئة تدريب يقودون العملية التدريبية بتميز.