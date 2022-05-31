وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة مرعي بن سعد القرني، أن عدد المتدربين والمتدربات الذين انتظموا في الاختبارات النهائية بلغ 37249 متدرباً ومتدربة يمثلون 149 تخصصاً تقنياً ومهنياً في 27 منشأة تدريبية ما بين كليات تقنية واتصالات، ورقمية ومعاهد صناعية، مشيراً إلى أن هذه المنشآت تزخر بما يقارب من 1741 عضو هيئة تدريب يقودون العملية التدريبية بتميز.
كانت هذه تفاصيل خبر 37 ألفا يؤدون اختبارات التقني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.