25 مخالفة بلدية برفحاء

نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة في بلدية محافظة رفحاء، خلال الأسبوع الماضي، نحو 600 زيارة رقابية على المنشآت الغذائية والمراكز التجارية في المحافظة، نتج عنها تحرير 25 مخالفة، لعدم التزامهم بالاشتراطات الصحية وأنظمة البلدية، وطُبقت بحقهم العقوبات البلدية المقررة نظامًا.
وأكدت بلدية رفحاء استمرار الجولات الرقابية على المحال التجارية والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والنظامية، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز 940.
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