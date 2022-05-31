سندهم تنفذ مبادرة غوث لمغسلي الكلى ببلقرن

نفذت جمعية سندهم الأهلية لرعاية المعاقين بالتعاون مع مركز عثمان الشهري لغسيل الكلى بمستشفى سبت العلاية بتنفيذ مبادرة غوث لمستفيدي المركز، وذلك برعاية مؤسسة الماجد الخيرية وبحضور مدير المستشفى الصيدلي أول محمد حسين أبو حاوي، ومسؤول التطوع سالم آل غدران ورئيس مجلس إدارة جمعية سندهم عايض الحارثي.

وأوضح الحارثي أن المبادرة تهدف إلى تقديم الدعم النفسي والعيني لمراجعي مركز الغسيل الكلوي بالعلاية، والمساهمة بدور توعوي إغاثي للمرضى والتخفيف من الأعباء النفسية لديهم، وبالتعاون مع مؤسسة الماجد الخيرية.

وتعمل جمعية سندهم التي أنشئت عام 1440 في مدينة سبت العلاية ببلقرن على تقديم الدعم العيني للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، ونشر حقوق المعاقين والدفاع عنها، وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وإعدادهم لسوق العمل، والمساهمة في توعية ووقاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المحافظة ومراكزها.