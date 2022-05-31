سندهم تنفذ مبادرة غوث لمغسلي الكلى ببلقرن

وأوضح الحارثي أن المبادرة تهدف إلى تقديم الدعم النفسي والعيني لمراجعي مركز الغسيل الكلوي بالعلاية، والمساهمة بدور توعوي إغاثي للمرضى والتخفيف من الأعباء النفسية لديهم، وبالتعاون مع مؤسسة الماجد الخيرية.
وتعمل جمعية سندهم التي أنشئت عام 1440 في مدينة سبت العلاية ببلقرن على تقديم الدعم العيني للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، ونشر حقوق المعاقين والدفاع عنها، وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وإعدادهم لسوق العمل، والمساهمة في توعية ووقاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المحافظة ومراكزها.
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