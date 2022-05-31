شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية لـ«لافروف»: المملكة مستعدة للمساهمة في التوصل لحل سياسي للأزمة والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، والوفد المرافق له

واستعرض سموه مع الوزير لافروف العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، إضافةً إلى تبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم والجهود المبذولة تجاهها.

وبشأن الأزمة في أوكرانيا، أكد سمو وزير الخارجية لوزير الخارجية الروسي على موقف المملكة المبني على أسس القانون الدولي ودعمها للجهود الهادفة للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة ويحقق الأمن والاستقرار، وأن المملكة على استعداد لبذل الجهود اللازمة للمساهمة في التوصل إلى حل سياسي للأزمة.

حضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية عبدالرحمن الأحمد.