قوى التحالف ترتكب 111 خرقاً للهدنة الإنسانية

ارتكبت قوى التحالف ومرتزقتها 111 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري، أن خروقات التحالف تمثلت في 57 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، البيضاء وجبهات الحدود.

وأكد المصدر أن مرتزقة التحالف استحدثوا تحصينات قتالية حول محيط مدينة مأرب.

ولفت المصدر إلى أنه تم تسجيل 11 خرقا بقصف مدفعي لمرتزقة التحالف على مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي بمحافظة مأرب، وحرض والمزرق محافظة حجة والملاحيظ والمدافن بمحافظة صعدة.

وأفاد المصدر بأن مرتزقة التحالف استهدفوا بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان في في العمود وتبة كاملة بجيزان.

وذكر المصدر أنه تم رصد 42 خرقا بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، وجبهات الحدود.