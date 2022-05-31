العميد سريع كشف عن عملية نوعية للقوات الجوية

قال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع إنه سيتم اليوم الكشف عن عملية نوعية نفذتها القوات الجوية “عملية العاشر من رمضان” في الجزء الثالث من السلسلة الوثائقية “الدريهمي حصار وانتصار” ضمن فصول الملحمة التاريخية التي دارت في المدينة.
وأوضح العميد سريع في بيان له أن المشاهد تكشف للمرة الأولى عن مشاركة القوات الجوية في كسر الحصار عن مدينة الدريهمي بعملية نوعية خارج حدود المتوقع.
وتعرض القنوات الوطنية الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الجزء الثالث من السلسلة الوثائقية “الدريهمي حصار وانتصار”.
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