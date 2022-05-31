اخبار الرياضه السعوديه كارفاخال: تركت والديّ وزوجتي وابني عند بوابة الملعب

محمد بن مسعود - الدمام - أعرب داني كارفاخال، مدافع ريال مدريد، عن أسفه إزاء أعمال الشغب التي وقعت مطلع الأسبوع الجاري، خارج ملعب فرنسا، قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، مما تسبب في تأخير انطلاق اللقاء الذي حسمه فريقه على حساب منافسه، ليفربول الإنجليزي، بهدف دون رد.

وقال كارفاخال الذي انضم إلى معسكر المنتخب الإسباني أمس الاثنين، إن الاضطرابات التي وقعت مساء السبت، قبل المباراة «لطخت» صورة نهائي دوري الأبطال، بعدما تسببت في مشكلات للعديد من جماهير ليفربول وبعض لاعبي ريال مدريد.

وفي هذا الصدد، تابع: «من المؤسف أن يتم تلطيخ النهائي على هذا النحو».

وذكر المدافع: «لقد كان نقصا كبيرا في السيطرة على الأوضاع، توجب ترك والديّ وزوجتي وابني عند بوابة الملعب لأنهم لم يتمكنوا من ضمان سلامتهم عند دخول الاستاد».

وإلى جانب كارفاخال، انضم زميله في الفريق الملكي، ماركو أسينسيو، وكذلك لاعب وسط ليفربول تياجو ألكانتارا إلى معسكر منتخب إسبانيا في مدينة كرة القدم الاثنين بعد تتويج «المرينجي» بدوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 في تاريخ النادي.

ولا يزال الجهاز الفني لـ«لا روخا» ينتظر معرفة حالة تياجو ألكانتارا، وسط ملعب «الريدز»، الذي خاض نهائي الأبطال وهو مصاب.