حساب المواطن: نتحقق من البيانات بشكل دوري

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أكد حساب المواطن أنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري، ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.

وتابع البرنامج ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر، أنه في حال طرأ أي تغيير على بيانات الدخل لدى المستفيد لابد من التوجه للبوابة وتعديلها، وسيتم دراسة البيانات والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.