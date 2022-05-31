الموارد البشرية بالرياض توعي فئاتها والمنسوبات بالمهارات الأساسية للإسعافات الأولية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

نظمت الدور والمراكز النسائية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الأسبوعين الأخيرةوبالتعاون مع الدفاع المدني وبعض الجهات الخارجية الأخرى أربع فعاليات توعوية عن الإسعافات الأولية استهدف فيها منسوباتها والفئات المشمولة بالرعاية داخلها.

تضمنت الفعاليات محاضرات ومعارض توعوية وعروض مرئية توضح مفهوم الإسعافات الأولية ووسائل التواصل عند حدوث الإصابات أو الحوادث وأهمية اعطاء المسعف جميع المعلومات اللازمة ومعرفة مدى إمكانية التدخل في الحالات الطارئة و طريقة الإنعاش القلبي الرئوي و التعامل مع الحوادث المختلفة والإسعافات الأولية لها مثل حالات الكسور والصرع والاختناق والغصة والحروق وارتفاع وانخفاض السكر كما صاحب الفعاليات التطبيقات العملية على طرق الإسعاف المختلفة

حضر الفعاليات اكثر من “150” مستفيدة من نزيلات وموظفات ” مركز التأهيل الشامل بحي القدس وتأهيل الإناث بالخرج وحضانة الربوة ورعاية المسنات ” وتهدف جميعها الى توعية المتدربين بطرق الحفاظ على حياة المصابين في الحالات الحرجة ومنع المضاعفات وتقديم الخدمة الإسعافية لهم في وقت الحدث لحين وصول الجهة المختصة .