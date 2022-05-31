القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو يطلق النار على يده في نجران

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس قبضت شرطة منطقة نجران على مواطن ظهر في مقطع فيديو يطلق النار على يده في منطقة صحراوية من سلاح كان بحوزته، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

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