شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة الخليجي» يهنئ الدول الفائزة بجوائز منظمة الصحة العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - فوز المملكة بجائزة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين عن عام 2022م

هنأ مجلس الصحة الخليجي في بيان نشره عبر حساباته الرسميه في مواقع التواصل الاجتماعي العديد من دول الخليج بعد فوزهم بعدة جوائز ضمن أعمال الدورة 75 لجمعية الصحة العالمية.

حيث فازت المملكة العربية السعودية عبر برنامج مكافحة التبغ الذي تم تشكيله عام 1428هـ والذي يعتبر لجنة وطنية سعودية مكونة من عدد من الجهات الحكومية تعنى بمكافحة التبغ وتطبيق الانظمة والقرارات الداعمة لهذه الغاية ، بجائزة اليوم العالمي للإمتناع عن التدخين عن عام 2022م، كما شاركتها بالفوز مملكة البحرين عبر اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين وجميع أنواع التبغ ومنتجاته، التي تأسست عام 2009م بتنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التي تتفق مع الخطة الوطنية لمكافحة التبغ بمملكة البحرين.

الجدير بالذكر أن الجائزة تأتي بمناسبة احتفال منظمة الصحة العالمية "باليوم العالمي لمكافحة التدخين" الذي يصادف 31 مايو من كل عام. وشعار الحملة لهذا لعام كان (التبغ تهديد لبيئتنا).

فيما فازت دولة قطر ممثله بالدكتورة هنادي خميس الحمد بجائزة سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله لبحوث رعاية المسنين وتعزيز الصحة،تقديراً لدورها الرائد والقيادي في تحسين رعاية المرضى المسنين في دولة قطر، ووضع برامج مبتكرة، والقيام بالعديد من البحوث العلمية التي تهدف إلى تحقيق المستوى الأمثل لعلاج المرضى المسنين، هذا وتشغل الدكتورة هنادي الحمد منصب رئيس قسم أمراض الشيخوخة والرعاية الطويلة الأجل في مؤسسة حمد الطبية، والمديرة الطبية لمستشفى الرميلة ومعهد قطر للتأهيل.