شكرا لقرائتكم خبر عن «بيئة المملكة» تحصد جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت المملكة ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة إنجازًا عالميًا جديدًا، يضاف لسلسلة الإنجازات التي حصدتها الوزارة هذا العام، بحصولها على جائزة القمة العالمية والمرتبة الأولى لمجتمع المعلومات لعام 2022 م، وذلك من فئة الزراعة الرقمية والخدمات الإلكترونية الرقمية المقدمة عبر بوابة "نما".

وأكد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، أن فوز الوزارة بهذه الجائزة تأتي امتدادًا لدعم القيادة الرشيدة – أيدها الله-، اللامحدود لمنظومة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة للتحول الرقمي في جميع الخدمات المقدمة من الوزارة، ودعم منظومة البحث والتطوير والابتكار وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وجاء ذلك بعد تنافس الوزارة مع أكثر من (947) مشروعا، وبمشاركة ما يزيد عن (109) دول حول العالم، واجتياز (3) مراحل تقييم وتصويت، وصولًا للتتويج النهائي بالجائزة، وذلك عن منظومة الخدمات الزراعية الرقمية بالوزارة ممثلة في بوابة "نما"، حيث تعد هذه الجائزة هي الثانية التي تحصدها الوزارة هذا العام، كما أنها تضاف إلى شهادتي تميز في فئات الحكومة الإلكترونية، والزراعة الرقمية والتطبيقات الإلكترونية خلال الأربع سنوات الماضية.

وحققت الوزارة هذا الإنجاز بعد استيفاء المتطلبات والمعايير التقنية للجائزة، بالإضافة إلى تمكنها من المواءمة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة(SDGs)، من خلال بناء المنصات والتكاملات الرقمية، واستخدام أحدث التقنيات في قطاع الزراعة، والمتمثل في بناء منظومة الخدمات الإلكترونية الرقمية "نما"، والتكامل مع البوابة الجيومكانية، وخدمات السجل الزراعي؛ لتوفير خدمات إلكترونية تكاملية وذكية ذات بيانات نوعية وتجربة مستفيد مبتكرة للمستفيدين.

وتسلم الجائزة ممثلاً عن الوزارة مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي الدكتور عبدالحميد العليوي من معالي أمين الاتحاد الدولي للاتصالات السيد هولين زهاو، وممثلي الدول الأعضاء بمنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات، خلال حفل أقيم بهذه المناسبة في مقر الاتحاد الدولي للاتصالات بالعاصمة السويسرية جنيف.

وأشار الدكتور العليوي إلى أن هذا الإنجاز جاء تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، وإستراتيجية التحول الرقمي لمنظومة الوزارة من خلال توحيد المنصات الرقمية، وتعزيز الاستفادة من التقنيات الحديثة والصاعدة؛ بهدف رفع جودة الخدمات وتحسين التجربة الرقمية، ودعم اتخاذ القرار من خلال إتاحة بيانات نوعية وشاملة.

يذكر أن هذه الجائزة تمنح من الاتحاد الدولي للاتصالات ( ITU)، خلال منتدى مؤتمر القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2022م، والذي يعد أكبر تجمع سنوي في العالم لمجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية.