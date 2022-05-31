الشورى يطالب بمصادر دخل تدعم مشاريع الدراسات والبحوث الاجتماعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب مجلس الشورى خلال جلسته أمس - عبر الاتصال المرئي - برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السلمي، المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية بالعمل على استحداث مصادر للدخل، تسهم في دعم مشاريعه البحثية، داعيا في القرار ذاته إلى التنسيق مع الهيئة الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)؛ لتوفير الربط اللازم للمركز الوطني مع الجهات ذات العلاقة بمهماته البحثية التي تتطلب السرعة والدقة في الحصول على المعلومات. وتضمن قرار المجلس مطالبة المركز بتطوير سياسات وآليات إجراءات بحوثه ودراساته الاجتماعية منطلقا من قراءاته للواقع الاجتماعي، ورصده للقضايا والظواهر الاجتماعية الملحة في المملكة، بما يضمن تحقيقها لأهداف ومؤشرات رؤية المملكة 2030م، وزيادة فاعلية مخرجات هذه الدراسات في دعم متخذي القرار. مطالبات خلال جلسة الشورى: - تحديد المجالات الاستثمارية للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والوظائف الممكن استهدافها - مراجعة الهيكل التنظيمي للمركز الوطني للتعليم الالكتروني وتطويره بما يتلاءم مع حجم أعمال المركز ومهامه - دراسة إمكانية بناء منظومة تعليم وتدريب الكتروني تدعم فرص التعلم مدى الحياة للمواطن السعودي - ضبط وحوكمة أنشطة التعليم والتدريب الالكتروني المقدمة من قبل الأفراد بصفة شخصية - توجيه الجهات الحكومية لتمكين الهيئة العامة للمنافسة من الوصول لبيانات المنشآت اللازمة لأغراض التقصي

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