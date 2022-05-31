شكرا لقرائتكم خبر تدشين البرنامج التدريبي للمعاهد والمراكز القضائية الخليجية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن مركز التدريب العدلي «البرنامج التدريبي للمعاهد القضائية والقانونية لدول مجلس التعاون الخليجي »، بحضور ومشاركة قضاة ووكلاء نيابة ومختصين ومسؤولي التدريب بالمعاهد والمراكز القضائية والقانونية بدول مجلس التعاون الخليجي. وأوضحت وزارة العدل أن مركز التدريب العدلي أقام بالتزامن مع تدشين البرنامج، الدورة التدريبية «بناء الحقائب التدريبية»، وسيقيم دورات تدريبية متنوعة في مجالات مختلفة، لأعضاء دول المجلس؛ وذلك سعيا إلى تقديم الدعم اللازم لتطوير وتنمية القدرات البشرية للمعاهد والمراكز القضائية والقانونية لدول مجلس التعاون الخليجي. أهداف دورة «بناء الحقيبة التدريبية»:

كانت هذه تفاصيل خبر تدشين البرنامج التدريبي للمعاهد والمراكز القضائية الخليجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.