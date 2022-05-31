مذكرة تعاون بين جامعة الملك سعود والنيابة العامة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع النائب العام سعود المعجب ورئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر أمس، مذكرة تعاون، تهدف إلى توظيف إمكانات وخبرات الجهتين بما يحقق المصلحة المشتركة في نطاق اختصاصهما. وتضمنت المذكرة تبادل الخبرات التعليمية والتدريبية والقانونية، ورفع مستوى الوعي القانوني والأمني في المجتمع، ونشر الثقافة العدلية والحقوقية، ودعم الأنشطة ذات العلاقة. وأكد المعجب أن المذكرة تهدف إلى تبادل الخبرات التدريبية وتأسيس بيئة تعاون إيجابي مشترك ومستمر يخدم كلا الطرفين، وتأتي في سياق التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية. وأكد المعجب أن المذكرة تهدف إلى تبادل الخبرات التدريبية وتأسيس بيئة تعاون إيجابي مشترك ومستمر يخدم كلا الطرفين، وتأتي في سياق التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية.

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