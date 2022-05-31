شكرا لقرائتكم خبر المنتخب السعودي للفيزياء يحصد جائزة عالمية في الأولمبياد الآسيوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقالت الأمين العام المكلف لـ»موهبة» الدكتورة آمال الهزاع: إن هذا الإنجاز يعد الثاني خلال شهر للمنتخب السعودي للفيزياء، الذي أهدى الوطن 3 جوائز عالمية في أولمبياد شمال البلطيق 2022 واستضافته دولة إستونيا، خلال الفترة من 22 إلى 24 أبريل الماضي، مبينة أن هذا الفوز يعكس الشراكة الاستراتيجية والمتكاملة، وتضافر الجهود بين موهبة وشركائها، وزارة التعليم وجامعة «كاوست» وشركائهما الاستراتيجيين، لتحقيق الإنجازات وحصد الجوائز العالمية.وضم فريق المملكة المشارك 7 طلاب وطالبات، هم: الطالب صادق العباد بالصف الثالث الثانوي من إدارة تعليم الرياض الذي تلقى في موهبة 2385 ساعة تدريبية، والطالب جواد آل سيف بالصف الثالث الثانوي من إدارة تعليم الشرقية وتلقى 2385 ساعة تدريبية، والطالبة لمى الأهدل بالصف الثالث الثانوي من إدارة تعليم جدة وتلقت 2385 ساعة تدريبية، والطالب حسين قدح بالصف الثاني الثانوي من إدارة تعليم جدة وتلقى 1775 ساعة تدريبية، والطالب محمد البركات بالصف الثاني الثانوي من إدارة تعليم الشرقية وتلقى 1775 ساعة تدريبية، والطالب جعفر الرمضان بالصف الثاني الثانوي من إدارة تعليم الأحساء وتلقى 1775 ساعة تدريبية، والطالب وسام آل قنبر الصف الثاني الثانوي من إدارة تعليم الشرقية، وقد تلقى 1775 ساعة تدريبية.
أولمبياد الفيزياءالآسيوي:
مسابقة إقليمية
- تشارك فيها أغلب الدول الآسيوية التي تحقق مراكز متقدمة في أولمبياد للفيزياء
- انطلقت نسختها الأولى عام 1999م في إندونيسيا، بمشاركة 12 دولة
- وصل عدد الدول المشاركة الآن إلى 25 دولة
كانت هذه تفاصيل خبر المنتخب السعودي للفيزياء يحصد جائزة عالمية في الأولمبياد الآسيوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.