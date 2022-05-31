المنتخب السعودي للفيزياء يحصد جائزة عالمية في الأولمبياد الآسيوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت المملكة، ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، ووزارة التعليم، إنجازا سعوديا وعربيا بالفوز بجائزة عالمية في الأولمبياد الآسيوي للفيزياء APhO 2022 الذي أقيم عن بعد في الهند خلال الفترة من 25 إلى 31 مايو الحالي، من بين 218 طالبا من 28 دولة، رافعا رصيده من جوائز المسابقة إلى 10 جوائز، منها ميداليتان برونزيتان، و8 شهادات تقدير.

وقالت الأمين العام المكلف لـ»موهبة» الدكتورة آمال الهزاع: إن هذا الإنجاز يعد الثاني خلال شهر للمنتخب السعودي للفيزياء، الذي أهدى الوطن 3 جوائز عالمية في أولمبياد شمال البلطيق 2022 واستضافته دولة إستونيا، خلال الفترة من 22 إلى 24 أبريل الماضي، مبينة أن هذا الفوز يعكس الشراكة الاستراتيجية والمتكاملة، وتضافر الجهود بين موهبة وشركائها، وزارة التعليم وجامعة «كاوست» وشركائهما الاستراتيجيين، لتحقيق الإنجازات وحصد الجوائز العالمية.

وضم فريق المملكة المشارك 7 طلاب وطالبات، هم: الطالب صادق العباد بالصف الثالث الثانوي من إدارة تعليم الرياض الذي تلقى في موهبة 2385 ساعة تدريبية، والطالب جواد آل سيف بالصف الثالث الثانوي من إدارة تعليم الشرقية وتلقى 2385 ساعة تدريبية، والطالبة لمى الأهدل بالصف الثالث الثانوي من إدارة تعليم جدة وتلقت 2385 ساعة تدريبية، والطالب حسين قدح بالصف الثاني الثانوي من إدارة تعليم جدة وتلقى 1775 ساعة تدريبية، والطالب محمد البركات بالصف الثاني الثانوي من إدارة تعليم الشرقية وتلقى 1775 ساعة تدريبية، والطالب جعفر الرمضان بالصف الثاني الثانوي من إدارة تعليم الأحساء وتلقى 1775 ساعة تدريبية، والطالب وسام آل قنبر الصف الثاني الثانوي من إدارة تعليم الشرقية، وقد تلقى 1775 ساعة تدريبية.

أولمبياد الفيزياءالآسيوي:

مسابقة إقليمية

