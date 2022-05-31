معرض وملتقى افتراضي عن أضرار التدخين بتعليم الرياض

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وشاهد مدير عام التعليم مع الحضور عرضا مرئيا من إعداد إدارة الشؤون الصحية عن السجائر ومكوناتها الضارة، كما اطلع على أجنحة المعرض واستمع لشرح عن الأنشطة والفعاليات والمنتجات والإصدارات التي يشملها المعرض في مجال التوعية من عدد من الجهات المشاركة، وهي مستشفى الدرعية بالتجمع الصحي الثالث، ومركز طب الأسرة والمجتمع بالحرس الوطني.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن خرمي أمس المعرض التوعوي للتعريف بأضرار التدخين ومخاطره، تحت شعار (التبغ تهديد لبيئتنا)، نظمته إدارة الشؤون الصحية المدرسية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التبغ الذي يوافق 31 مايو 2022م، بمشاركة عدد من الجهات الصحية الراعية والداعمة، بحضور المساعد للشؤون التعليمية الدكتور محمد الحسين، وعدد من قيادات ومنسوبي تعليم الرياض، وذلك في بهو الإدارة العامة الرئيس. فيما تنطلق فعاليات الملتقى الافتراضي عبر منصة zoom اليوم بمشاركة عدد من الأطباء والمختصين للتوعية بأضرار التدخين الصحية الجسدية للجنسين.وشاهد مدير عام التعليم مع الحضور عرضا مرئيا من إعداد إدارة الشؤون الصحية عن السجائر ومكوناتها الضارة، كما اطلع على أجنحة المعرض واستمع لشرح عن الأنشطة والفعاليات والمنتجات والإصدارات التي يشملها المعرض في مجال التوعية من عدد من الجهات المشاركة، وهي مستشفى الدرعية بالتجمع الصحي الثالث، ومركز طب الأسرة والمجتمع بالحرس الوطني.

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