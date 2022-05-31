إيقاف مواطنين أحدهما اعتدى على امرأة

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وأوضحت الشرطة في بيانها أمس أنه تبين من إجراءات الاستدلال الأولية أن ذلك نتيجة خلافات عائلية، ولم تتقدم المرأة المعتدى عليها ببلاغ لدى الجهات الأمنية، وجرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطنين ظهرا في مقطع فيديو، وأحدهما يعتدي على امرأة في أحد أحياء مدينة الرياض.وأوضحت الشرطة في بيانها أمس أنه تبين من إجراءات الاستدلال الأولية أن ذلك نتيجة خلافات عائلية، ولم تتقدم المرأة المعتدى عليها ببلاغ لدى الجهات الأمنية، وجرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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