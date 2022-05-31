تحلية المياه تدشن مشاريع للأنظمة الأمنية المتكاملة والحماية البحرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة على شهادة جينيس العالمية للأرقام القياسية، لأقل محطة تحلية مياه استهلاكا للطاقة بمعدل 2.271 كيلووات في الساعة لكل م3 من المياه المحلاة، بتاريخ 11 مارس 2021 وهو أقل رقم تم تسجيله في جميع محطات تحلية المياه حول العالم، وذاك ضمن إنجازات برنامج التحول الوطني.

مشاريع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

تدشين 8 مشاريع للأنظمة الأمنية المتكاملة وأنظمة الحماية البحرية، تستهدف تحقيق متطلبات الهيئة العليا للأمن الصناعي ورفع الجاهزية الأمنية بمختلف مواقع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

مشروع كشف ومعالجة التسربات في شبكات المياه والتوصيلات المنزلية:

يعمل على الكشف على شبكات المياه والتوصيلات المنزلية للتحقق من عدم وجود تسريب مائي، ومعالجة التسربات المائية في الأنابيب، وإجراء مسح ميداني، بهدف توفير المياه وتقليل الفاقد من شبكات المياه.

معسكـر تقنيات المياه

في سبتمبر 2021 أقيم معسكر تقنيات المياه في نسخته الثالثة، وهو معسكر أطلقه (مركز الابتكار السعودي) للمبتكرين والمهتمين في مجال تقنيات المياه بالتعاون بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» على مدار خمسة أيام، وبحضور نخبة من المتخصصين في مجال تطوير الأعمال وتقنيات المياه وتفاعل كبير من المشاركين. ويهدف المعسكر إلى استقطاب المواهب والابتكارات في قطاع المياه، وتقديم الدعم الفني لتحويل الابتكارات إلى فرص استثمارية وإيصالها إلى أكبر شريحة في المجتمع إذ إن من أهداف المعسكر والتنمية المستدامة ضمان حصول الجميع على مياه سليمة بتكلفة ميسورة.

المشاريع الريادية

أقيم الحفل الختامي لمعسكر (عنان) لريادة الأعمال الرقمية، حيث كرم الحاصلون على المراكز الخمسة الأولى من المشاريع الريادية الرقمية.

استعرض المعسكر على مدار أيامه الخمسة مجموعة من الموضوعات المهمة، مثل:







تحلية المياه وتقنياتها



الطاقة الشمسية



فرص الاستثمار في القطاع



التطرق إلى روبوت فحص وتنظيف أنظمة النقل أثناء التشغيل



شهدت فعاليات المعسكر إعلان أفضل 8 أفكار ومشاريع مشاركة حيث حصلت على:

المركزالأول المبتكرة فاطمة برناوي عن مشروعها Graphene Oxide Water Filtration System

المركز الثاني حصل المبتكران هيثم آل مريف وعلي البجادي عن مشروعهما «إزواء»

المركزالثالث المبتكر محمد الغصاب عن مشروعه Victory over the SUN.