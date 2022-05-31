شكرا لقرائتكم خبر مطالبة بإنشاء قاعدة بيانات لجمع فتاوى الحرمين الشريفين وترجمتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رعى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل أمس، ندوة (الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على القاصدين)، التي أقامتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالشراكة مع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمسجد الحرام.

وفور وصوله افتتح المعرض المصاحب الذي يضم أجنحة تقدم إحصاءات عن أعداد المشايخ والفتاوى المقدمة في الحرمين الشريفين والمخطوطات والكتب والإصدارات المتعلقة بالفتوى وأعمال التطويف والمطوفين وجهود هيئة المسجد الحرام.

وصدر عن الندوة بيان ثمن فيه المشاركون الدعم غير المحدود الذي يجده الحرمان الشريفان وقاصدوهما ومنظومة الحج والعمرة والزيارة من القيادة الحكيمة، مؤكدين أهمية إبراز مكانة الفتوى ومنزلتها، والتزام المملكة منهج الوسطية والاعتدال في شتى المجالات، وخصوصا في الفتوى، وعنايتها ببناء المفتين، وحرصها على توعية ضيوف الرحمن لتحقيق مقاصد العبادة، وتأكيد أهمية استثمار التقنية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ومواقع التواصل في ربط الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن مع الطاقات الاستيعابية مع الأحكام المتغيرة بتغيرها؛ لبيان الإجابة للسائلين عن الأحكام الشرعية في الحرمين الشريفين.

ودعا البيان إلى العمل على إنشاء مركز معلومات يعنى بجمع الفتاوى المتعلقة بالحرمين الشريفين في قاعدة بيانات، مع العناية بترجمتها وتحويلها رقميا لتعم بنفعها العالم الإسلامي، وإعداد موسوعة تكون معلمة للفتوى، ورقية ورقمية، ذات تشجير علمي، تراعي تنوع الأحوال واختلاف المذاهب، وتستفيد من الذكاء الاصطناعي في التعرف على حال المستفيد - المستفتي -، وإيصاله للسؤال وجوابه المناسب لحاله، وجمع المسائل والنوازل في الحرمين الشريفين والفتوى الصحيحة فيها.

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