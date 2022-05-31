شكرا لقرائتكم خبر مطالبة بإنشاء قاعدة بيانات لجمع فتاوى الحرمين الشريفين وترجمتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفور وصوله افتتح المعرض المصاحب الذي يضم أجنحة تقدم إحصاءات عن أعداد المشايخ والفتاوى المقدمة في الحرمين الشريفين والمخطوطات والكتب والإصدارات المتعلقة بالفتوى وأعمال التطويف والمطوفين وجهود هيئة المسجد الحرام.وصدر عن الندوة بيان ثمن فيه المشاركون الدعم غير المحدود الذي يجده الحرمان الشريفان وقاصدوهما ومنظومة الحج والعمرة والزيارة من القيادة الحكيمة، مؤكدين أهمية إبراز مكانة الفتوى ومنزلتها، والتزام المملكة منهج الوسطية والاعتدال في شتى المجالات، وخصوصا في الفتوى، وعنايتها ببناء المفتين، وحرصها على توعية ضيوف الرحمن لتحقيق مقاصد العبادة، وتأكيد أهمية استثمار التقنية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ومواقع التواصل في ربط الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن مع الطاقات الاستيعابية مع الأحكام المتغيرة بتغيرها؛ لبيان الإجابة للسائلين عن الأحكام الشرعية في الحرمين الشريفين.
ودعا البيان إلى العمل على إنشاء مركز معلومات يعنى بجمع الفتاوى المتعلقة بالحرمين الشريفين في قاعدة بيانات، مع العناية بترجمتها وتحويلها رقميا لتعم بنفعها العالم الإسلامي، وإعداد موسوعة تكون معلمة للفتوى، ورقية ورقمية، ذات تشجير علمي، تراعي تنوع الأحوال واختلاف المذاهب، وتستفيد من الذكاء الاصطناعي في التعرف على حال المستفيد - المستفتي -، وإيصاله للسؤال وجوابه المناسب لحاله، وجمع المسائل والنوازل في الحرمين الشريفين والفتوى الصحيحة فيها.
أبرز التوصيات:
- مراعاة أسلوب الخطاب في الفتوى واتصافه بالسعة والتسامح وآداب الاختلاف بين العلماء
- تجنب خطاب العنصرية والكراهية
- أن يراعي من يفتي ويجيب السائل إيضاح الفتوى وسهولة عرضها وفهم المستفتي لها
- مراعاة تعدد ثقافات المستفتين في الحرمين الشريفين ومذاهبهم
- إفهام المستفتي أن تغير الفتوى واختلاف المذاهب هو في المسائل التي يسوغ فيها الخلاف وفق أدلة معتبرة
- الإرشاد للحلول الشرعية لمن وقع في مشكل
- مراعاة التدرج خاصة مع حديثي الإسلام الحرص على جمع الكلمة والحذر من الفرقة والخلاف
- تعزيز دور الفتوى في حفظ الأمن في المجتمعات وحقوق الأوطان والسمع والطاعة لولاة الأمر
- مكافحة التطرف والتشدد والعنف والإرهاب
- تعزيز الشراكة بين شؤون الحرمين والبحوث والإفتاء والجامعات العريقة لبناء خطة استراتيجية للفتوى
- برامج تأهيلية تجمع بين البناء العلمي والتطوير المهاري واستثمار التقانة من خلال أكاديميات متخصصة، يمولها القطاع الثالث
- تخصيص مرشدات من عضوات هيئة التدريس بالكليات الشرعية بالجامعات لتوجيه وإرشاد السائلات بالحرمين الشريفين
كانت هذه تفاصيل خبر مطالبة بإنشاء قاعدة بيانات لجمع فتاوى الحرمين الشريفين وترجمتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.