شكرا لقرائتكم خبر اكتشاف بقايا زواحف بحرية تعود لـ80 مليون سنة غرب المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قادت أعمال الحفر الأولي لعلماء الحفريات التي نفذتها هيئة المساحة الجيولوجية السعودية خلال 10 أيام إلى اكتشاف العديد من النتائج المثيرة للاهتمام بما في ذلك إيجاد عظام سحلية بحرية ضخمة يعود عمرها لأكثر من 80 مليون سنة.

وأعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، الشركة المطورة لأحد أكثر مشاريع السياحة المتجددة طموحا في العالم أمس، عن شراكة مع هيئة المساحة في مشروع يعد من أكبر أعمال المسوحات في المملكة ويشمل ساحل البحر الأحمر.

وكان المسح هو الخطوة الأولى في رحلة للكشف عن التاريخ الغني للمنطقة وتقديم البحوث الجيولوجية والبيانات والخبرات اللازمة للمساعدة في مراحل التصميم والبناء.

كما ستستمر شركة البحر الأحمر للتطوير بالعمل مع الهيئة لتحديد المناطق ذات الأهمية الجيولوجية الفريدة مما سيضيف للتجارب السياحية التي تقدمها وجهة البحر الأحمر المستدامة في اكتشاف التاريخ الطبيعي الغني لشبه الجزيرة العربية.

وكشفت الرحلة الاستكشافية على طول ساحل البحر الأحمر، عن عينات مختلفة تمتد من أواخر العصر الطباشيري إلى العصر الأيوسيني والتي يتراوح عمرها بين 45 إلى 80 مليون سنة مضت. وكشف نصف المواقع التي شملتها أعمال المسح الجيولوجي عن وجود حفريات نادرة، كما يتوقع الباحثون اكتشاف المزيد في المستقبل القريب مع توسع أعمال الحفريات. وتمثل النتائج أول سجل للثدييات البحرية من العصر الباليوجيني والذي تم العثور عليه في المنطقة الساحلية للبحر الأحمر.

واكتشف العلماء خلال أعمال المسح الجيولوجي في موقع “أمالا” عن عديد من البقايا المتحجرة لأبقار البحر (الأطوم) والتماسيح والسلاحف، إضافة إلى عظام «الموساسور»، وهي عائلة من السحالي البحرية العملاقة.

جوهر الاكتشاف

«لطالما ارتبطت روح المغامرة بجوهر الاكتشاف، ووجهتنا هي بالفعل موطن لأول موقع للتنقيب عن الآثار تحت الماء في المملكة.

وما نكتشفه الآن على البر قد كان في وقت سابق تحت الماء من أدلة جيولوجية وحفريات منذ ملايين السنين هو دلالة واضحة على الحياة في هذه المنطقة منذ ملايين السنين».

جون باغانو

الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير

معالم مهمة

«تروي الاكتشافات النادرة من المناطق الساحلية الوسطى للبحر الأحمر قصصا رائعة عن تطور الحياة في المنطقة على مدى عشرات الملايين من السنين الماضية.

وستساعدنا شراكتنا مع شركة البحر الأحمر في الكشف عن ألغاز هذه المناطق الجيولوجية المهمة وغير المستكشفة بعد.

وأنا على ثقة بأننا سنكتشف معالم جيولوجية مهمة سيرغب السياح من جميع أنحاء العالم في رؤيتها والتعرف عليها بأنفسهم».

المهندس عبدالله الشمراني

الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية