شكرا لقرائتكم خبر ورشة تناقش دور القطاع غير الربحي في تنفيذ مبادرة السعودية الخضراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، أمس، على هامش المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير، ورشة عمل حول دور القطاع غير الربحي في تنفيذ مشروع دراسات مبادرة السعودية الخضراء، وآليات التعاون بين المركز والجمعيات والروابط البيئية والمهتمين بالمجال البيئي وتعاونهم فيما بينهم أيضا؛ لتحقيق المستهدفات المنشودة للمشروع بالوصول إلى زراعة 10 مليارات شجرة.

وتناولت جلسة النقاش الحوارية في الورشة عددا من المحاور، تضمنت تنظيمات القطاع غير الربحي وأهميتها وأدوارها الفاعلة في تنفيذ أعمال التشجير والزراعة في مشروع السعودية الخضراء، وأهم الأنشطة والخدمات والأدوار والخبرات التي تقدمها لخدمة المشروع، والإلمام العلمي والمعرفي لدى القطاع في تنفيذ المبادرات البيئية.

كما ناقش المشاركون أهم التحديات والمعوقات التي تحول دون تنفيذ أعمال الجمعيات والروابط، وأهمها الاستدامة المالية، ونقص الخبرة لدى بعض المنسوبين فيما يتعلق بالتشجير، خاصة اختيار نوع النبات والموعد المناسب لزراعته والضوابط الفنية له، وهو ما يمثل إهدارا للوقت والجهد والإنفاق، إضافة إلى ضرورة تعزيز التواصل بين الجمعيات والروابط فيما بينها للعمل بشكل تكاملي لتحقيق أهداف المشروع، وذلك عبر اقتراح حاضنة للجمعيات والروابط تكثف التعاون فيما بينها، وتوجد نوعا من التكامل المنشود في إطار من الحوكمة والرقابة والإشراف، وتساعد على تذليل الصعوبات.

يشار إلى أن مركز الغطاء النباتي يعمل على تنفيذ مشروع دراسات مبادرة السعودية الخضراء، وذلك بدراسة واقع التشجير ومستقبله في المملكة، لزراعة 10 مليارات شجرة أو ما يعادل إعادة تأهيل 40 مليون هكتار خلال العقود القليلة المقبلة؛ وذلك للوصول إلى غطاء نباتي مزدهر ومستدام، يخفض معدلات الكربون ويحسن جودة الحياة، تحقيقا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

يعمل المركز من خلال المشروع على:

• تقييم واقع التشجير في المملكة

• تحديد احتياجاته المستقبلية

• تنفيذ مسوحات ميدانية وتطوير خرائط رقمية

• إنشاء منصة الكترونية جيو مكانية للتشجير في بيئات المملكة ومناطقها

• إعداد أدلة فنية إرشادية لتنفيذ برامج التشجير في البيئات المختلفة

• تحديد الأنواع النباتية الملائمة

• وضع خطة تنفيذية لإدارة الشراكات مع القطاعات والجهات المختلفة