4 مسارات في مهرجان أفلام السعودية

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وتتضمن فعاليات المهرجان التي تستمر 8 أيام، عرضا لـ80 فيلما في 4 مسارات، حيث ينافس في مسابقة الأفلام القصيرة 28 فيلما، فيما تتنافس 8 أفلام في مسابقة الأفلام الطويلة، إلى جانب 44 عرضا موازيا، و12 عرضا منهم تندرج تحت تصنيف السينما الشعرية.وستعقد على هامش الفعاليات 5 ورش تدريبية في الإخراج والتمثيل والإنتاج والتوزيع والموسيقى التصويرية، و9 ندوات عن عروض الأفلام، وإنتاج الأفلام الروائية في السينما السعودية، ومفهوم الفيلم السعودي وشعرية السينما وجماليتها، كذلك ندوة «ماستر كلاس» حول التعامل القانوني في منصات البث العالمية، وسيكرم عدد من الشخصيات.
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