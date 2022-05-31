شكرا لقرائتكم خبر 4 مسارات في مهرجان أفلام السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء» وجمعية السينما غدا، مهرجان أفلام السعودية في دورته الثامنة، بدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة، وبمشاركة صناع الأفلام والممثلين المحليين والخليجيين والعالميين، وذلك على مسرح «إثراء» في الظهران.

وتتضمن فعاليات المهرجان التي تستمر 8 أيام، عرضا لـ80 فيلما في 4 مسارات، حيث ينافس في مسابقة الأفلام القصيرة 28 فيلما، فيما تتنافس 8 أفلام في مسابقة الأفلام الطويلة، إلى جانب 44 عرضا موازيا، و12 عرضا منهم تندرج تحت تصنيف السينما الشعرية.

وستعقد على هامش الفعاليات 5 ورش تدريبية في الإخراج والتمثيل والإنتاج والتوزيع والموسيقى التصويرية، و9 ندوات عن عروض الأفلام، وإنتاج الأفلام الروائية في السينما السعودية، ومفهوم الفيلم السعودي وشعرية السينما وجماليتها، كذلك ندوة «ماستر كلاس» حول التعامل القانوني في منصات البث العالمية، وسيكرم عدد من الشخصيات.