«الأوركسترا» العالمية تعانق مباني جدة التاريخية

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وتتميز «جدة التاريخية» بمخزون ثقافي وتاريخي ومقومات سياحية فريدة، استثمرتها إدارة موسم جدة وسخرت كل الإمكانات لإبرازها والاستفادة منها في تقديم نموذج لموقع سياحي ذو قيمة تاريخية غنية تجمع التراث والثقافة والتاريخ بالسياحة والترفيه، ليجد زوار الموسم أنفسهم أمام تنوع فريد في الخيارات وتعدد في المواقع.وثق أحد مباني المنطقة العريقة إحياء «الأوركسترا العمودية» بطريقة تحاكي العزف المنفرد في بناياتها من خلال إطلالة الشرفات، حيث يقوم مجموعة من العازفين بالعزف الأوركسترالي ليقدموا ألوانا موسيقية من الموروث السعودي والخليجي والعربي تأسر الزوار بالأداء المنفرد ووصلات منوعة وعالمية.
من جهة أخرى استقطب «الممر الفني الحي» بحديقة الأمير ماجد ضمن موسم جدة أنظار زوار الموسم من خلال تسلسله التنظيمي الذي يحاكي واقع المكان والزمان، حيث أبدعت الكوادر الوطنية في إبراز أدواتهم التي سخروها لفن الرسم بجميع أنواعه بإبداع يستخلص من الفنون أجملها بالرسم التعبيري والواقعي والتجريدي والفن السريالي والزخرفي.
وتضم الحديقة 20 جناحا مخصصا للممر الفني وسط جمال الأشجار الخضراء وريحان الزهور في الهواء الطلق لتقدم نماذج وطنية رائعة من المواهب السعودية في عدة مجالات تقدم فنونها وتستعرض مواهبها أمام الزوار.
وقال عدد من الرسامين والتشكيليين ومنهم فاطمة العلوي ومي عبدالعزيز وحاتم الغامدي أن مشاركتهم في موسم جدة فرصة ذهبية لعرض أعمالهم وأنهم يأملون في الوصول لمرحلة متقدمة من تطوير مهاراته والوصول بأعماله لكافة شرائح المجتمع.
الأوركسترا العمودية:
- تم إحياؤها بطريقة تحاكي العزف المنفرد في بناياتها من خلال إطلالة الشرفات
- ألوان موسيقية من الموروث السعودي والخليجي والعربي
- نالت إعجاب الزوار بالأداء المنفرد ووصلات منوعة وعالمية
- أبرز العمل الأوركسترالي معالم جدة التاريخية خصوصا من «الرواشين»
- تأتي جمالية العرض الموسيقي من خلال دمج الثقافات والحضارات
- تأصيل هوية المنطقة التي تشع بالحياة وبالإثراء السياحي والحضاري
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