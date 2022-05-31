شكرا لقرائتكم خبر «مانجا» تبهر زوار موسم جدة في أول مشاركة عربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في ظل وجود أبرز شركات الإنتاج ودور النشر اليابانية، تشارك «مانجا العربية» في فعالية قرية الأنمي في سيتي ووك بعدد من العروض والفعاليات المشوقة.

وتعد هذه المشاركة هي العربية الأولى بالقرية.

ويضم جناح «مانجا العربية» شخصيات مانجا وحكاياتها المثيرة وسط أجواء تفاعلية تجمع ما بين الترفيه والتثقيف، وتستهدف جميع الأعمار، كما تقدم عددا من ورش العمل الإثرائية التي تتضمن كتابة وتأليف القصص وأسس رسم وإنتاج المانجا والقصص المصورة اليابانية، إضافة إلى مبادئ تعلم اللغة اليابانية، ومقهى مانجا العربية.

كما يوفر الجناح نسخا من مجلات مانجا العربية للصغار والشباب، ويحظى بإقبال كبير من الزوار والشباب من الجنسين.

ويهدف مشروع «مانجا العربية» التابع للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام «SRMG»، إلى تمكين الأجيال العربية وتحفيز خيالها وإبداعها، من خلال إنتاجات ذات جودة عالية مستوحاة من ثقافة وأصالة القيم السعودية والعربية، وأخرى مترجمة من أعمال عالمية أنتجت في اليابان، تسهم في إثراء المحتوى العربي بإبداع هادف يرتقي بفكر القارئ العربي.

ويتضمن مجلتين عربيتين «مانجا العربية للصغار»، الموجهة إلى الأعمار من 10 إلى 15 عاما، و»مانجا العربية للشباب» الموجهة إلى الفئات العمرية الأكبر من 15 عاما، وتتوفران مجانا بنسخ مطبوعة تصدر شهريا، وأخرى الكترونية أسبوعية، عبر تطبيق خاص لكل منهما.