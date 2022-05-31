شكرا لقرائتكم خبر إصدار 1953 تصريحا لإسكان الحجاج بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين انتهت فترة تمديد إصدار تصاريح المباني المعدة لإسكان الحجاج في موسم حج هذا العام 1443هـ، أمس الأول، بلغ عدد التصاريح التي جرى إصدارها من لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة 1953 تصريحا لإسكان أكثر من مليون حاج.

وبحسب معلومات لـ«مكة» فإن عدد الغرف في المباني التي أصدرت التصاريح فيها تصل إلى 300 ألف غرفة، في حين توزع إسكان الحجاج في عدد من مناطق مكة المكرمة متعارف عليها بإسكان الحجاج منذ عقود مضت، كمركزية الحرم، العزيزية، والمسفلة ونحوها.

في المقابل تعمل مكاتب هندسية استشارية معتمدة من أمانة العاصمة المقدسة والدفاع المدني على إجراء الكشف على مساكن الحجاج للتحقق من توفر الاشتراطات الواردة في اللائحة وتطبيقها ومنحها شهادة يصدر بموجبها تصريح الإسكان من قبل اللجنة.

تصاريح إسكان الحجاج لحج هذا العام:

1953 تصريحا صادرا حاليا

300 ألف غرفة

1038 تصريحا تحت الإجراء