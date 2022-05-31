إصدار 1953 تصريحا لإسكان الحجاج بمكة

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وبحسب معلومات لـ«مكة» فإن عدد الغرف في المباني التي أصدرت التصاريح فيها تصل إلى 300 ألف غرفة، في حين توزع إسكان الحجاج في عدد من مناطق مكة المكرمة متعارف عليها بإسكان الحجاج منذ عقود مضت، كمركزية الحرم، العزيزية، والمسفلة ونحوها.في المقابل تعمل مكاتب هندسية استشارية معتمدة من أمانة العاصمة المقدسة والدفاع المدني على إجراء الكشف على مساكن الحجاج للتحقق من توفر الاشتراطات الواردة في اللائحة وتطبيقها ومنحها شهادة يصدر بموجبها تصريح الإسكان من قبل اللجنة.
تصاريح إسكان الحجاج لحج هذا العام:
1953 تصريحا صادرا حاليا
300 ألف غرفة
1038 تصريحا تحت الإجراء
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