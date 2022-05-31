جدري القرود يصل إلى النرويج والمجر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير

يواصل جدري القرود زحفه إلى مختلف مدن العالم، وسط مخاوف من تفشيهن رغم تأكيد منظمة الصحة العالمية أن السيطرة عليه في الإمكان.

وبحسب العربية، أعلنت السلطات الصحية في النرويج عن تسجيل أول إصابة بجدري القرود، مؤكدة انه يجرى التعامل معها وفق الخطوات الصحية المتبعة.

وقبل قليل أعلنت السلطات الصحية في المجر، تسجيل أول إصابة بجدري القرود.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه إنجلترا اليوم، عن تسجيل 11 إصابة جديدة بجدري القرود، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 183 حالة.

وسجلت دول عدة على مستوى العالم إصابات متباينة بجدري القرود، وتعد الإمارات حتى اليوم هي الدولة العربية الأكثر تأثرا بالمرض، حيث أعلنت أمس 3 حالات جديدة.