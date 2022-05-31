اخبار الرياضه السعوديه رينارد.. بخاري خارج تشكيلة الأخضر

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي عن استبعاد حارس المرمى أمين بخاري من قائمة الأخضر. جاء قرار رينارد بناء على توصية الجهاز الطبي للمنتخب الذي تسلم تقريرا من نظيره بنادي النصر يفيد بإصابة اللاعب. وكان أمين بخاري قد تعرض لإصابة في مباراة فريقه الأخيرة بدوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين أمام نادي الأهلي ولم يستطع إكمال المباراة.

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