وستلعب في اليوم الأول ثلاث مباريات من كل مجموعة. المجموعة الأولى الاتفاق والشباب 4 عصراً، الاتحاد واليرموك 5 عصراً، الاتفاق والاتحاد 6 مساء، وتقام مبارياتها على صالة نادي الاتفاق.
وفي المجموعة الثانية الخليج والوطن 4 عصراً، الفتح والعدالة 5 عصراً، العدالة والخليج 6 مساء، وتقام مبارياتها على صالة نادي الخليج.
وفي المجموعة الثالثة الخويلدية والأهلي 4 عصراً، الهلال والابتسام 5 عصرا، الابتسام والخويلدية 6 مساء، وتقام مبارياتها على صالة نادي الخويلدية.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضه السعوديه 12 فريقاً يتنافسون على بطولة براعم الطائرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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