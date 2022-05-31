اخبار الرياضه السعوديه 12 فريقاً يتنافسون على بطولة براعم الطائرة

محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق غدا (الأربعاء) بطولة البراعم للكرة الطائرة بمشاركة 12 فريقاً قسمت على ثلاث مجموعات، المجموعة الأولى تضم الاتفاق واليرموك والاتحاد والشباب. والمجموعة الثانية الخليج والفتح والعدالة والوطن. والمجموعة الثالثة الهلال والخويلدية والأهلي والابتسام.

وستلعب في اليوم الأول ثلاث مباريات من كل مجموعة. المجموعة الأولى الاتفاق والشباب 4 عصراً، الاتحاد واليرموك 5 عصراً، الاتفاق والاتحاد 6 مساء، وتقام مبارياتها على صالة نادي الاتفاق.

وفي المجموعة الثانية الخليج والوطن 4 عصراً، الفتح والعدالة 5 عصراً، العدالة والخليج 6 مساء، وتقام مبارياتها على صالة نادي الخليج.

وفي المجموعة الثالثة الخويلدية والأهلي 4 عصراً، الهلال والابتسام 5 عصرا، الابتسام والخويلدية 6 مساء، وتقام مبارياتها على صالة نادي الخويلدية.