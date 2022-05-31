اخبار الخليج – «الشئون الصحية والاجتماعية» تقيم احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين

محمد بن مسعود - الدمام - تحت رعاية معالي الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية ، نظمت إدارة الشئون الصحية والاجتماعية احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين تحت شعار (التبغ يهدد بيئتنا) ، وذلك بحضور المقدم فاطمة عمر عبدالغفار مدير إدارة الشئون الصحية والاجتماعية والدكتورة تسنيم العطاطرة ممثل منظمة الصحة العالمية والدكتورة إجلال العلوي رئيس مكتب مكافحة التبغ في وزارة الصحة .

وبهذه المناسبة ألقت مدير إدارة الشئون الصحية والاجتماعية كلمة أشارت فيها إلى حرص الإدارة على تنفيذ توجيهات معالي وزير الداخلية بتوفير أعلى مقومات الرعاية الطبية لمنتسبي وزارة الداخلية وأسرهم ، حيث خطونا بجد في مجال مكافحة التبغ والحد من انتشاره والمساعدة على الإقلاع عنه بين منسوبي وزارة الداخلية وأسرهم خاصة وأفراد المجتمع عامة ، وذلك من خلال افتتاح عيادة مكافحة التبغ في أغسطس 2015 كأول عيادة في المملكة متخصصة في هذا المجال خارج منظومة وزارة الصحة ، وتعتبر هذه العيادة رافداً أصيلاً يصُب في بحرٍ زاخرٍ من الخدمات الصحية المتنوعة والمتطورة والتي تتبع معايير الجودة العالمية التي تقدمها الإدارة لمنسوبي الوزارة وأسرهم.

وأوضحت بأن عيادة مكافحة التبغ أسست للوصول إلى بيئة عمل خضراء خالية من التبغ ، من خلال التركيز على التعريف بأضرار التعاطي وفوائد الإقلاع ، باستخدام الأساليب العلمية الحديثة لتحقيق أعلى معدلات النجاح ، ولذلك جهزت العيادة بأحدث الأجهزة والبرامج المساعدة على الإقلاع وزودت بكل الوسائل المعينة على ذلك ، بهدف الوصول إلى وزارة خالية من التبغ وذلك بتقليل عدد المتعاطين ، ورفع درجة الوعي بأخطار تعاطي التبغ بأنواعه المختلفة وبأخطار التدخين السلبي والتدخين الإلكتروني ، بالإضافة إلى مساعدة متعاطي التبغ على الإقلاع وتشجيعهم على الاستمرارية في ذلك لما له من دور في تقليل نسبة الأمراض المرتبطة بتعاطي التبغ وتقليل تكلفتها الاقتصادية .

وجرى خلال الاحتفال ، تكريم المستفيدين من الخدمات المقدمة من عيادة التبغ من منتسبي وزارة الداخلية وإدارات الوزارة المشاركة بالفعالية ، بالإضافة إلى المشاركين من أقسام إدارة الشئون الصحية والاجتماعية ، وافتتاح المعرض المصاحب للفعالية.