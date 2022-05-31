القوات الجوية الملكية السعودية تنهي استعداداتها لانطلاق تمرين “فيصل12- 2022م”

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أنهت القوات الجوية الملكية السعودية استعداداتها لاستضافة تمرين (فيصل12- 2022م)، الذي سينطلق اليوم بقاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي، بمشاركة القوات الجوية المصرية، حيث اكتمل وصول المجموعة المشاركة من الجانب المصري الشقيق الأحد الماضي، وكان في استقبالهم قائد قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي اللواء الطيار الركن ناصر بن سعيد القحطاني.
وأكد القحطاني أهمية هذه التمارين لرفع مستوى الجاهزية القتالية، وتعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين.
وتشارك القوات الجوية المصرية بطائرات مقاتلة من نوع (ف -16) و ( ميج -29)، فيما تشارك القوات الجوية الملكية السعودية بمنظومتي ( ف-15 إس إي) و ( ف-15 سي ).
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