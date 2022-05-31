تسجيل أول إصابة بجدري القرود في النرويج

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أعلنت النرويج، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول إصابة بجدري القرود. وقال معهد الصحة العامة النرويجي إن المصاب سافر إلى الخارج في الآونة الأخيرة وإن حالته مرتبطة بالتفشي المنتشر في أوروبا.

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