الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يلتقي وزير خارجية روسيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

التقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد حسين إبراهيم طه، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم (الثلاثاء) في الرياض.

وبحث الجانبان خلال اجتماعهما التحديات الإقليمية والدولية الرئيسية، مؤكدين على أهمية التنسيق والتشاور بما يخدم الجهود والمساعي الدولية لإحلال السلم والاستقرار والتنمية في العالم.

وأكد الجانبان حرصهما على دعم روابط الصداقة القائمة ودعم التقارب بين روسيا والعالم الإسلامي في مختلف المجالات، وذلك في ضوء عضوية روسيا المراقبة في منظمة التعاون الإسلامي.

كما استعرضا التعاون الثنائي والتنسيق في جميع المسائل ذات الاهتمام المشترك وذلك في إطار آلية التشاور السياسي بين الجانبين.

وكان وزير الخارجية الروسي قد وصل اليوم إلى الرياض، في زيارة رسمية للمملكة، واستقبله في مطار الملك خالد الدولي، نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير خالد السحلي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية عبدالرحمن الأحمد.