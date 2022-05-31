الشؤون البلدية: «أعقاب السجائر خطر يهدد صحة الإنسان»

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير
قالت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إن أعقاب السجائر هي أكثر أجزاء النفايات التي يتم التخلص منها شيوعًا على مستوى العالم وهي العنصر الأكثر شيوعًا في القمامة التي يتم التقاطها من الشواطئ وحواف المياه في جميع أنحاء العالم.
وأوضحت عبر حسابها الرسمي على تويتر أنه من الممكن أن تكون نفايات منتجات التبغ ملوثًا بيئيًا كبيرًا وخطرًا محتملاً على صحة الإنسان من خلال التراكم الأحيائي في السلسلة الغذائية.
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