6 مصادر للغبار على المملكة .. تعرف عليها

كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم، عن مصادر الغبار على المملكة. وقال المركز عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن المملكة تتأثر بأتربة مثارة وعواصف ترابية من مصادر داخلية وخارجية خلال فصول السنة وخاصة فصل الربيع.

وأشار المركز إلى أن المصادر المحلية هي: صحراء الربع الخالي، صحراء الدهناء وصحراء النفوذ (امتداد الصحراء السورية).

أما المصادر الخارجية فهي: صحراء العراق، الصحراء الكبرى في شمال أفريقيا وصحراء شرق أفريقيا.