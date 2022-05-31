إدراج Gabapentin ضمن المؤثرات العقلية المراقبة محليا

6 مصادر للغبار على المملكة .. تعرف عليها كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم، عن مصادر الغبار على المملكة. وقال المركز عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن... أبها :دوت الخليج أبها :دوت الخليج 01 ذو القعدة 1443 هـ 01 ذو القعدة 1443 هـ

أمانة عسير تعالج 900 بلاغ يتعلق بالتشوه البصري عالجت أمانة عسير وبلدياتها 937 بلاغا خلال العام الميلادي الجاري، تتعلق بالتشوه البصري في إزالة السيارات التالفة بمدن و محافظات... أبها :دوت الخليج أبها :دوت الخليج 01 ذو القعدة 1443 هـ 01 ذو القعدة 1443 هـ

برعاية الفيصل.. إعلان توصيات ندوة الفتوى في الحرمين رعى مستشار خادم الحرمين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ندوة «الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما» التي... مكة المكرمة: فهد الإحيوي مكة المكرمة: فهد الإحيوي 01 ذو القعدة 1443 هـ 01 ذو القعدة 1443 هـ

الفيصل يدشن مشروع إجابة السائلين عبر الروبوت وبلغات عدّة دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل اليوم ,مشروع إجابة السائلين عبر الروبوت وبلغات عدّة... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 01 ذو القعدة 1443 هـ 01 ذو القعدة 1443 هـ

تغريم مشهورة في اليوم العالمي لمكافحة التدخين ضبطت وزارة التجارة والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع مخالفة لأحد الحسابات المثيرة لوقوعها بعدد من المخالفات التي رصدت عليها... المدينة المنورة: سعد الحربي المدينة المنورة: سعد الحربي 01 ذو القعدة 1443 هـ 01 ذو القعدة 1443 هـ

نوبكو تُدشِّن المرحلة النهائية لمشروع نقل الخدمات اللوجستية لمستشفيات القوات المسلحة بالجنوب في إطار الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الدفاع، دشّنت شركة نوبكو المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، المرحلة النهائية من... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 01 ذو القعدة 1443 هـ 01 ذو القعدة 1443 هـ

6% ارتفاع ارتباط العاملين في القطاع العام بوظائفهم كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن ارتفاع نسبة الارتباط الوظيفي لموظفي القطـاع العـام من 68 % عام 2017 لتبلـغ 74 % لعام... الرياض: سليمان العنزي الرياض: سليمان العنزي 01 ذو القعدة 1443 هـ 01 ذو القعدة 1443 هـ

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