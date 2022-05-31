أمانة عسير تعالج 900 بلاغ يتعلق بالتشوه البصري

وأكدت أمانة عسير بأنها تستهدف القضاء على مسببات مظاهر التشوه، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية في أهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بأشكاله كافة، داعيةً الجميع للإبلاغ عن الشكاوى والملاحظات من خلال التواصل عبر مركز البلاغات (940).
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