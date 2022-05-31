أمانة عسير تعالج 900 بلاغ يتعلق بالتشوه البصري

عالجت أمانة عسير وبلدياتها 937 بلاغا خلال العام الميلادي الجاري، تتعلق بالتشوه البصري في إزالة السيارات التالفة بمدن و محافظات المنطقة، وذلك ضمن خطط ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لتحسين المشهد الحضري.

وأكدت أمانة عسير بأنها تستهدف القضاء على مسببات مظاهر التشوه، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية في أهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بأشكاله كافة، داعيةً الجميع للإبلاغ عن الشكاوى والملاحظات من خلال التواصل عبر مركز البلاغات (940).